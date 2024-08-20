Израильские военные сообщили о нанесении удара по складу оружия «Хезболлы» в восточной долине Бекаа в Ливане вечером в понедельник. По данным ливанского Министерства здравоохранения, в результате атаки пострадали восемь человек, включая шестерых граждан Ливана и двоих сирийских детей. Жертв удалось избежать.

По заявлениям израильской стороны, ВВС еврейского государства атаковали несколько хранилищ оружия в районе Бекаа. После ударов были замечены вторичные взрывы, что, по мнению израильских военных, указывает на наличие большого количества оружия в пораженных объектах.

Ранее израильские силы нанесли удары в Дейр-Канун и Тайбе на юге Ливана, целясь в высокопоставленного члена вооруженного подразделения «Хезболлы» и ячейку из военной структуры организации.

Этот инцидент является частью продолжающегося обмена ударами между Израилем и Хезболлой, начавшегося после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. По данным Проекта по сбору данных о местах и событиях вооруженных конфликтов (ACLED), Израиль, «Хезболла» и другие вооруженные движения в Ливане обменялись как минимум 8 533 трансграничными атаками с 7 октября по 31 июля.

Израиль нанес около 82 процентов этих атак, что составляет 7 033 инцидента, в результате которых в Ливане погибло не менее 601 человека.

«Хезболла» и другие вооруженные движения были ответственны за 1 500 атак, в результате которых погибли по меньшей мере 23 израильтянина