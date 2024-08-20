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Министр Гюлер обсудил вопросы обороны с коллегой из Малайзии
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с министром обороны Малайзии Мохамедом Халедом Нордином
Министр Гюлер обсудил вопросы обороны с коллегой из Малайзии
Министр Гюлер обсудил вопросы обороны с коллегой из Малайзии / Others
20 августа 2024 г.

В заявлении министерства национальной обороны Турции сообщается, что Яшар Гюлер продолжает переговоры в Малайзии в рамках официального визита.

В заявлении напомнили, что министр Гюлер вчера был принят премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а сегодня встретился с министром обороны Малайзии Мохамедом Халедом Нордином.

В сообщении также отмечается, что министр Гюлер, прибыв в министерство обороны Малайзии, был встречен своим коллегой Нордином с военными почестями. После приветствия почетного караула Гюлер подписал книгу почетных гостей в министерстве.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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