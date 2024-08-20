В заявлении министерства национальной обороны Турции сообщается, что Яшар Гюлер продолжает переговоры в Малайзии в рамках официального визита.

В заявлении напомнили, что министр Гюлер вчера был принят премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а сегодня встретился с министром обороны Малайзии Мохамедом Халедом Нордином.

В сообщении также отмечается, что министр Гюлер, прибыв в министерство обороны Малайзии, был встречен своим коллегой Нордином с военными почестями. После приветствия почетного караула Гюлер подписал книгу почетных гостей в министерстве.