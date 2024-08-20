Беларусь провела масштабную переброску войск и самолетов к границе с Украиной на следующий день после того, как президент Александр Лукашенко объявил, что разместит почти треть вооруженных сил страны вдоль южных рубежей страны.

Белорусские военные также развернули зенитные ракеты, к границе стянуты солдаты из радиотехнического корпуса страны, сообщил генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий войсками ПВО Беларуси. Он охарактеризовал этот шаг как значительное усиление приграничной группировки войск страны.

Лукашенко 18 августа объявил, что приказал направить почти треть армии к границе с Украиной. Армия Беларуси насчитывает около 60 тыс. человек. Политик также заявил, что это решение было принято в ответ на развертывание дополнительных украинских войск вдоль границы.

Украина не подтвердила развертывание белорусских войск на общей границе протяженностью 1084 км. В Киеве заявили, что заявления Лукашенко «не более чем риторика», направленная на то, чтобы угодить президенту РФ Владимиру Путину.

Как пишет агентство AP, Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для своего полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Часть российских военных вошли через территорию Беларуси для нападения на Украину с севера. В июле прошлого года Россия также переместила часть своего тактического ядерного оружия в Беларусь и начала обучение белорусских военных обращению с ядерными боеголовками.

18 августа Лукашенко также призвал к переговорам между Россией и Украиной, но сказал, что нынешнее вторжение Киева в Курскую область РФ препятствует мирному процессу. Он охарактеризовал «эскалацию» как попытку спровоцировать Москву.

Андрей Лукьянович также сообщил, что Беларусь ожидает в этом году новые поставки военных самолетов из Москвы. Кроме того, по его словам, Минск прилагает усилия для укрепления своих систем противодействия беспилотникам и разрабатывает собственные модели средств радиоэлектронной борьбы.