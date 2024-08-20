Президент Чехии Петр Павел заявил, что присоединение Украины к НАТО не должно зависеть от условия, что Киев контролирует всю территорию страны, включая оккупированные Россией регионы.

«Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является необходимым условием (для вступления в НАТО)», — заявил Павел.

«Если будет проведена демаркация, даже некоторой административной границы, мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО на той территории, которую она будет контролировать на тот момент», — добавил политик.

Чешский лидер отметил: Украина и Россия могут заключить мирное соглашение «в ближайшие годы». По его словам, потенциально это может означать, что Киев согласится уступить часть территории страны, включая аннексированный в 2014 году полуостров Крым, а также оккупированные в 2022 году Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Президент Чехии считает, что Западу следует рассматривать эти территории лишь как «временно оккупированные». Такое определение позволит принять Украину в НАТО, утверждает Павел.

В качестве примера Павел привел Германию — ее западная часть, ФРГ, стала членом альянса в 1955 году, несмотря на то, что восточная часть, ГДР, контролировалась просоветским правительством и в НАТО не вступала.

«Поэтому я думаю, что есть решение, как техническое, так и юридическое, позволяющее Украине вступить в НАТО без втягивания НАТО в конфликт с Российской Федерацией», — уточнил Павел.

Однако в Киеве не разделяют концепцию чешского лидера. Президент Владимир Зеленский заявил в декабре, что сигналы о вступлении Украины в НАТО по частям — это «нонсенс», добавив, что это может быть рискованно для страны.

На саммите альянса в Вашингтоне в июле страны договорились запустить «Украинский договор» — это структура безопасности, подписанная 32 союзниками. Они подтвердили «необратимый» путь Киева к членству в НАТО, хотя Украина не получила никаких конкретных гарантий будущего вступления в альянс.