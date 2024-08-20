Китайские и филиппинские корабли береговой охраны столкнулись у отмели Сабина. Это событие стало новой точкой напряжения в территориальном споре между странами в Южно-Китайском море.

Гань Юй, представитель Береговой охраны Китая, заявил, что филиппинское судно вело себя «непрофессионально и опасно, что привело к столкновению». По его оценке, ответственность за инцидент полностью лежит на Филиппинах.

Манила отвергла это заявление, отмечая, что два их корабля береговой охраны подверглись «незаконным и агрессивным маневрам» со стороны китайских кораблей на пути к отмели Сабина. У одного из филиппинских кораблей образовалась пробоина в палубе, а другой получил «незначительные структурные повреждения» после столкновения с китайским кораблем, сообщил Джонатан Малайя, помощник генерального директора Национального совета безопасности Филиппин.

Хотя стычки между китайскими и филиппинскими кораблями в Южно-Китайском море происходили и раньше, инцидент 19 августа стал первым случаем прямого столкновения стран у отмели Сабина. Стычка пограничников могут помешать недавним усилиям по деэскалации на одном из самых оживленных водных путей мира.

Китай претендует на большую часть Южно-Китайского моря как на свою территорию, хотя Арбитражный суд ООН постановил, что у Пекина нет для этого законных оснований. Китайские претензии включают весь архипелаг Спратли, где расположены отмели Сабины и Второго Томаса. Филиппины, союзник США в области безопасности, также претендуют на острова, имеющие стратегическое значение для мировых торговых путей.

Отмель Сабина, расположенная в 100 км от филиппинского острова Палаван — один из ближайших к Филиппинам морских объектов на Спратли. Она находится в пределах 230 км — эту территорию Манила считает своей исключительной экономической зоной.

С апреля Филиппины разместили корабль береговой охраны BRP Teresa Magbanua у отмели Сабина для наблюдения за активностью Китая в этом районе. МИД Китая в ответ обвинил Филиппины в попытке отправить боеприпасы на BRP Teresa Magbanua «с целью установления постоянного присутствия» на отмели.