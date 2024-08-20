20 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Что обсуждали Путин и Алиев?
Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан — это его первая поездка в республику с 2018 года. На встрече с президентом республики Ильхамом Алиевым Путин назвал Азербайджан «оазисом в регионе», а также отметил, что Москва «будет рада, если сможет сделать что-то» для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. О чем еще говорили два лидера и почему Путин прилетел в Азербайджан именно сейчас — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #россия #азербайджан #путин #алиев #переговоры #новости #трт #новостимира
Что обсуждали Путин и Алиев? / Others
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