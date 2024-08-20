Что обсуждали Путин и Алиев?

Президент России Владимир Путин 18 августа прибыл с двухдневным визитом в Азербайджан — это его первая поездка в республику с 2018 года. На встрече с президентом республики Ильхамом Алиевым Путин назвал Азербайджан «‎оазисом в регионе»‎, а также отметил, что Москва «будет рада, если сможет сделать что-то‎»‎ для подписания мирного договора между Баку и Ереваном. О чем еще говорили два лидера и почему Путин прилетел в Азербайджан именно сейчас — разбирался TRT на русском. #trtнарусском #россия #азербайджан #путин #алиев #переговоры #новости #трт #новостимира