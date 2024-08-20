ПОЛИТИКА
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Почему еврейские поселенцы считают «святым долгом» истребление палестинцев?
Документальный фильм-расследование TRT «Священная оккупация» разоблачает колониальное мышление Израиля и хорошо скоординированную работу между государственными структурами и вооруженными еврейскими бандами радикалов. Премьера состоится 24 августа в 15:00 в кинотеатре «Атлас» в Стамбуле. #trtнарусском #израиль #иудеи #евреи #палестинцы #палестина #ненависть #священнаявойна
Почему еврейские поселенцы считают «святым долгом» истребление палестинцев? / Others
20 августа 2024 г.
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