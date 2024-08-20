Момент, как палестинский журналист убегает от израильских пуль

Палестинский репортер Эззеддин Муашер заснял на видео, как он с группой других журналистов убегает от израильских пуль. В результате нападения армии Израиля на представителей прессы в районе Хамад на юге Газы погиб журналист Ибрагим Мухариб, а репортер Сальма аль-Гаддуми получила ранения. #палестина #газа #журналисты #огонь #пресса #репортер #обстрел #нападение #израиль #армия #военные