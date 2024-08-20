Во вторник Министерство обороны России заявило о взятии под контроль поселка городского типа Нью-Йорк в Донецкой области. Однако украинские СМИ, ссылаясь на источники в армии, утверждают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают удерживать оборону в северной части поселка, где продолжаются ожесточенные бои.

Нью-Йорк, пригород Торецка, на который российская армия ведет наступление в последние несколько месяцев, является важным логистическим узлом, заявляет российское Минобороны.

Согласно карте украинского проекта DeepState, небольшие территории на севере Нью-Йорка остаются в серой зоне. Источник издания «Украинская правда» в ВСУ сообщил: «Наши есть в Нью-Йорке, держим оборону. Контролируем примерно 20%. Россияне продвигаются за счет большого количества резерва. Мы убиваем, они идут. У нас, к сожалению, таких резервов нет».

Нью-Йорк, который до 2021 года назывался Новгородское, расположен к югу от Торецка. Как отмечает РБК, в течение двух лет он был одним из немногих населенных пунктов, вблизи которого линия фронта практически не менялась в ходе всей войны.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.