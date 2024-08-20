В Астане прошли заключительные публичные слушания, завершившие цикл общественных дискуссий по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики. Подобные мероприятия ранее были проведены во всех регионах страны.

Заместитель директора департамента атомной энергетики и промышленности министерства Гульмира Мурсалова, выступая на слушаниях, отметила, что 70% электроэнергии в Казахстане производится на угольных станциях, многие из которых изношены. Ежегодный рост потребления электроэнергии в стране составляет около 3%, и в пиковые часы Казахстан вынужден планово закупать электроэнергию у соседних стран. Эту проблему, по ее мнению, сможет решить строительство АЭС.

Генеральный директор компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин отметил, что из предложенных 13 проектов АЭС были выбраны четыре. Он подчеркнул, что строительство атомной станции будет способствовать развитию экономики страны и созданию новых рабочих мест.

В Минэнерго также заявили, что для строительства АЭС в Казахстане рассматриваются максимально безопасные реакторы поколения III и III+, оснащенные пассивными и активными системами безопасности, которые дополняют и взаимозаменяют друг друга.

Строительство атомной электростанции обсуждается в Казахстане давно. В 2019 году президент России Владимир Путин предложил построить АЭС в Казахстане по российским технологиям, но президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что решение о строительстве будет приниматься только с учетом мнения большинства населения.

В феврале 2022 года Токаев заявил, что атомная электроэнергия необходима Казахстану. В сентябре 2023 года он предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС, который, как ожидается, состоится предстоящей осенью после завершения общественных слушаний.