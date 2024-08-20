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Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Представитель МИД Азербайджана сообщил об официальной заявке Баку на присоединение к блоку
Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС
Фото: МИД Азербайджана / Others
20 августа 2024 г.

Во вторник в МИД Азербайджана заявили, что страна подала заявку на вступление в БРИКС — блок стран с развивающейся экономикой.

«Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС», — сказал агентству «Анадолу» пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

О заинтересованности Азербайджана в присоединении к БРИКС говорится в совместной с Китаем декларации об установлении стратегического партнерства между двумя странами, которая была подписана в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане в начале прошлого месяца.

В ней говорится о желании Азербайджана присоединиться к БРИКС и отмечается, что Китай приветствует эту просьбу.

Совместная декларация, принятая во время недавнего визита президента России Владимира Путина в Азербайджан 18-19 августа, также гласит о поддержке Москвой присоединения Баку.

В состав БРИКС, образованного в 2006 году, первоначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В январе в экономический блок в качестве полноправных членов были приняты Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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