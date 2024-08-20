После того как кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что может предложить Илону Маску пост своего советника, руководитель Tesla и SpaceX ответил на это постом в социальных сетях: «Я готов служить».

В посте изображен Маск, стоящий на трибуне с надписью «Department of Government Efficiency» («Департамент государственной эффективности»).

В понедельник Трамп заявил, что в случае избрания он рассмотрит возможность назначения Маска на должность в кабинете министров или на роль советника в своей администрации.

«Он очень умный парень. Если бы он согласился, я бы непременно это сделал. Он блестящий парень», - сказал Трамп журналистам после предвыборного мероприятия.

Заявления Трампа последовали за его критикой государственной льготы в размере 7500 долларов на покупку электромобилей, которую он предложил отменить, если вернется в Белый дом.