ПОЛИТИКА
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Аккаунт Бассема Юссефа на платформе X удален
Аккаунт известного комика и яркого критика Израиля в соцсети Х удален пока по неизвестным причинам
Аккаунт Бассема Юссефа на платформе X удален
Фото: AA / Others
20 августа 2024 г.

Аккаунт известного американского комика египетского происхождения Бассема Юссефа на медиаплатформе X, на который были подписаны почти 12 млн подписчиков, был по неясным причинам удален во вторник.

Перед тем как аккаунт Юссефа исчез, он опубликовал на X сообщение, в котором критиковал чрезмерное использование обвинений в антисемитизме в качестве тактики, направленной на то, чтобы прекратить какую-либо дискуссию.

«Антисемитизм - это обвинение, которое раньше замораживало кровь в жилах людей. Сейчас я вижу, что многие понимают, как эта тактика страха используется для того, чтобы закрывать разговоры и пугать людей», - написал он.

«Ее слишком часто используют и злоупотребляют ею, чтобы запугивать людей. А вы еще боитесь, что сионисты назовут вас антисемитом? Проголосуйте и расскажите мне в комментариях. [Напишите] «Нет, мне уже все равно» или «Да, я все еще боюсь», - добавил он.

На данный момент аккаунт Юссефа в Instagram остается активным.

В октябре прошлого года Юссеф оказался в центре внимания после интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором он с юмором и остротой критиковал политику Израиля в Газе. Интервью, которое вышло менее чем через месяц после начала конфликта, стало вирусным и привлекло широкое внимание.

Жена Юссефа, Хала Диаб, родом из Газы, также активно критикует Израиль.

Юссеф — в прошлом кардиохирург — проживает в США с 2015 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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