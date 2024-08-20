В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что вызвали высокопоставленного сотрудника посольства США в Москве в связи с посещением американскими журналистами удерживаемых ВСУ районов Курской области.

МИД РФ выразил «решительный протест» главе миссии посольства США Стефани Холмс «в связи с провокационными действиями американских репортеров, которые незаконно проникли на территорию Курской области для производства пропаганды с целью сокрытия преступлений киевского режима».

«Было подчеркнуто, что в отношении американских граждан, причастных к этим преступлениям, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации компетентными органами будут проведены необходимые следственные действия для привлечения их к ответственности», - говорится также в заявлении.

На прошлой неделе американский телеканал CNN показал репортажи с российско-украинской границы, где две недели назад Украина начала неожиданную операцию, перейдя российскую границу в Курской области и заняв ее приграничные районы. Позднее, 17 августа, российский город Суджа - по сей день занятый ВСУ - посетили репортеры газеты The Washington Post сопровождении украинских военных.

В прошлую пятницу ведомство направило аналогичный протест послу Италии в Москве. Итальянская государственная вещательная компания RAI выпустила в эфир репортаж из охваченного войной региона на западе России. В RAI заявили, что два ее репортера вернутся в Италию по соображениям безопасности, так как российское МВД начало уголовное расследование по факту их поездки.

Кроме того, в МИД РФ заявили, что вызвали Холмс в связи с «появившимися доказательствами участия американских частных военных компаний на стороне украинских вооруженных сил» во ходе наступления ВСУ на Курщине.

В ведомстве не уточнили, о каких американских ЧВК идет речь, но российские государственные СМИ ранее сообщили, что американский бренд Forward Observations Group, выпускающий товары армейского быта, одежду и медицинское оборудование разместил в Instagram фотографии с подписью «ребята в Курске».