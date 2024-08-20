Премьер-министр Индии Нарендра Моди не станет посредником в военном конфликте между Украиной и Россией. Однако он согласился передавать сообщения между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg со ссылкой источники. Накануне визита в Украину Моди также посетит Польшу, где встретится с премьером Дональдом Туском.

В СМИ все чаще появляется информация о возможном начале переговоров между Киевом и Москвой. Многие эксперты сходятся во мнении, что для их начала должны быть выполнены несколько условий: завершиться выборы в США, ситуация на фронте не должна благоприятствовать ни одной из сторон.

Газета The Washington Post предположила, что непрямые мирные переговоры между странами могли состояться в формате видеоконференции, организованные Катаром. Но они якобы были сорваны операцией ВСУ в Курской области.

«Мирные» усилия Моди и перспективы урегулирования конфликта TRT на русском обсудил с украинским политологом Владимиром Фесенко:

— У меня есть определенный скепсис относительно информации Bloomberg. Если речь идет о каком-то разовом послании, которое Моди получил от Путина во время своей поездки в Москву, то оно уже точно потеряло свою актуальность. Этот визит состоялся еще до операции в Курской области.

Если речь идет о нескольких посланиях, то тут возникает вопрос: как Моди будет их передавать? Сейчас он приезжает в Киев, поскольку это позволяет логистика. Да и в целом, официальный визит президента в страну – это всегда событие, которое происходит не чаще одного раза в год.

Москва и Киев могли бы передавать какие-либо послания через дипломатические каналы, но тогда и приезжать никому не надо. При желании сторон можно было бы просто передать сообщение и на этом все.

— Для чего нужен этот визит?

— Прежде всего, он необходим самому Моди. Во время его визита в Москву российские войска нанесли массированные ракетный удар по Украине, была разрушена детская больница «Охматдет», погибло много людей. Это вызвало очень негативный резонанс и привело к ухудшению отношений между Индией и Украиной.

Цель поездки — несколько исправить эту ситуацию и восстановить паритет в отношениях Индии с Россией и Западом. Это хороший повод продемонстрировать, что страна выступает за мир и завершение этой войны. Вот в чем главный смысл этого визита.

Для Украины отношения с Индией также важны. Киев заинтересован в активизации торгово-экономических и политических отношений с Нью-Дели. Но я не ожидаю никаких прорывов от этого визита в контексте войны между Россией и Украиной.

— Как операция ВСУ в Курской области повлияла на возможность мирных переговоров?

— Россия будет отказываться идти на переговоры, пока не решит ситуацию с Курской областью. Но и Украина не будет их инициировать. Сегодня переговоры могут состояться только по инициативе посредников. С такой идей могли бы выступить в Турции или Катаре. Но я убежден, что реальные переговоры начнутся не раньше окончания выборов в США.

Второй важный фактор: Россия попытается восстановить контроль над территорией Курской области и только после этого начать переговоры с позиции силы. Но сейчас уже очевидно, что Украина закрепляется в этой области и пытается построить плацдарм, который станет инструментом военного и политического давления на Кремль. Если удастся сохранить этот плацдарм до конца года, то он станет весомым аргументом в будущих мирных переговорах.