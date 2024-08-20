ПОЛИТИКА
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Достали за минуту до падения с обрыва
Семью из 7 человек чудом спасли в последнюю минуту в Пакистане. Машину с людьми смыло паводками в реку и течением понесло к обрыву. За несколько минут до падения автомобиль удалось вытянуть на берег экскаватором. За полтора месяца в Пакистане в результате наводнений и паводков погибли по меньшей мере 200 человек, еще больше 350 человек получили ранения. #пакистан #белуджистан #машина #авто #автомобиль #экскаватор #спасение #паводки #ливни #река #непогода
В Пакистане экскаватором достали машину за минуту до падения с обрыва / Others
20 августа 2024 г.
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