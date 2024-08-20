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Россия и Украина обменялись крупными пожарами
Пролетарская нефтебаза в на юго-западе России горит третьи сутки после удара ВСУ. В ночь на вторник ВС РФ ударили по объекту с горючими веществами на западе Украины
Россия и Украина обменялись крупными пожарами
Пожар на нефтебазе в Ростовской области / Фото: соцсети / Others
20 августа 2024 г.

Повышенная концентрация хлора в воздухе была зафиксирована в городе Тернополь на западе Украины после ночного российского авиаудара по промышленному объекту 20 августа. Об этом сообщили местные власти.

В 3 часа ночи в результате ракетного удара начался пожар, как заявляют местные власти, на складе горюче-смазочных материалов. О жертвах и пострадавших в результате удара не сообщалось. Около 15:00 Тернопольская областная администрация отчиталась об успешной ликвидации пожара.

Местные власти предупредили жителей Тернополя о необходимости ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна, так как концентрация хлора в воздухе превышает норму от четырех до 10 раз.

Тернополь - город на западе Украины с населением около 225 тыс. человек. Находясь в удалении от линии фронта, город не является частой целью российских атак.

Тем временем в российском Пролетарске - городе в Ростовской области - уже третьи сутки не могут справиться с колоссальным пламенем на нефтебазе. Пожар предположительно начался после удара, нанесенного украинскими беспилотниками.

В СМИ и социальных сетях публикуются видео с гигантских размеров столбом дыма и пламени, который поднимается над нефтебазой в Пролетарске. Сообщается, что длительное время пожарные не могли приступить к тушению из-за размеров пожара и повышенной опасности.

Глава региона Василий Голубев сообщил около 19:00 по местному времени, что тушение пожара продолжается. По его словам, в борьбе с огнем задействовано два пожарных поезда, 5 линий к ним и водоему, откуда забирается вода, а также один самолет.

«Чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара поблизости, вокруг промплощадки созданы дополнительные минерализованные полосы», — добавил он.

Ранее в понедельник Голубев сообщал, что 41 пожарный был госпитализирован, среди них пятеро — тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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