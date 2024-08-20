ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Российский снаряд попал по детскому кафе: погиб мальчик
В Запорожской области Украины в результате попадания снаряда по детскому кафе погиб 15-летний мальчик, еще как минимум трое детей госпитализированы
Российский снаряд попал по детскому кафе: погиб мальчик
Фото: Reuters / Others
20 августа 2024 г.

15-летний подросток скончался в больнице от ран, полученных в результате попадания российского снаряда в детское кафе в нескольких метрах от детской игровой площадки в Запорожской области Украины. Об этом сообщил губернатор области Иван Федоров.

Ранее в заявлении украинского МВД говорилось, что в результате удара, совершенного около 17:00 по Киеву, пострадали четверо детей в возрасте от 11 до 17 лет. По их словам, в результате нападения на село Малокатериновка также пострадала 18-летняя девушка.

На видеозаписи, сделанной журналистами агентства Reuters, видно разбросанные по песку игрушки, испачканную кровью брусчатку вокруг детской площадки и окровавленные повязки, которые использовались для оказания первой помощи раненым.

Российские военные заняли южную часть Запорожской области в первые месяцы после полномасштабного нападения на Украину в начале 2022 года. По подконтрольной Украине части региона ВС РФ регулярно наносят авиаудары.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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