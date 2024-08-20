Палестинское правительство работает над «всеобъемлющим планом» восстановления разрушенного войной сектора Газа. Об этом заявил во вторник премьер-министр Мухаммед Мустафа.

«Значительный прогресс достигнут в подготовке основы плана восстановления Газы и Западного берега реки Иордан и запуске крупной программы экономического и социального развития в сотрудничестве со Всемирным банком, ООН и ЕС», - говорится в заявлении его канцелярии.

Премьер подчеркнул необходимость «значительно расширить операции по оказанию срочной помощи и скорейшему восстановлению, включая восстановление основных услуг, таких как водоснабжение, медицинское обслуживание, электроснабжение, санитария, образование, разбор завалов, предоставление временного жилья, поддержка средств к существованию, восстановление и расширение экономических возможностей».

Мустафа призвал международное сообщество «остановить израильскую агрессию и поддержать экстренные меры по предоставлению основных услуг, восстановлению инфраструктуры в Газе, достижению стабильности и обеспечению достойной жизни для палестинского народа».

Израиль продолжает жестокое наступление на сектор Газа с октября 2023 года, несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня.

По данным местных органов здравоохранения, в результате израильского наступления погибло более 40 170 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 92 740 получили ранения.

Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов, оставив большую часть региона в руинах.

Израиль обвиняется в геноциде Международным судом ООН, последнее решение которого предписывает ему немедленно прекратить военную операцию в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев укрывались от войны до того, как 6 мая он был захвачен израильскими войсками.