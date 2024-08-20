Американские спецслужбы обвинили Иран во взломе представителей предвыборных штабов Дональда Трампа и Камалы Харрис.

«Мы наблюдали все более агрессивную деятельность Ирана во время этого избирательного цикла, в частности, операции по оказанию влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на президентскую кампанию», - говорится в совместном заявлении ФБР, Управления директора национальной разведки (DNI) и Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA).

10 августа сотрудники предвыборного штаба Трампа заявили, что их корпоративная переписка была взломана с помощью фишинговой атаки.

Три дня спустя в штабе Камалы Харрис также сообщили, что представители избирательной кампании были взломаны, но в отличие от республиканцев, демократы не заявили тогда о подозрениях в адрес Тегерана.

«Иран стремится разжечь рознь и подорвать доверие к нашим демократическим институтам», - говорится в заявлении спецслужб США.

«Мы не потерпим попыток иностранных сил влиять на наши выборы или вмешиваться в них, включая атаки на американские политические кампании», - продолжается в тексте.

Власти Ирана, как и ранее, отрицают причастность к кибератакам. В понедельник офис постпреда Ирана при ООН опубликовал заявление, где отмечается, что Тегеран не имеет «ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы» в США.

В своем отчете, опубликованном ранее в этом месяце, Google приписал ряд атак группе хакеров, имеющих тесные связи с Ираном.

Технологический гигант заявил, что хакерская группа APT42, связанная с иранской Революционной гвардией, в мае и июне получила доступ к учетным записям электронной почты, принадлежащим примерно десятку сотрудников избирательных кампаний демократов и республиканцев.