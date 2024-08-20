Еврейские поселенцы ворвались во двор Аль-Аксы и провели свои ритуалы

Группа еврейских поселенцев ворвались во двор мечети Аль-Акса, где провели свои ритуалы: чтение отрывков из Торы вслух, полный земной поклон, а также различные религиозные движения. Несмотря на статус-кво комплекса Аль-Акса евреи все чаще в сопровождении израильской полиции врываются на территорию мусульманской святыни проводят свои религиозные ритуалы. #палестина #кудс #АльКудс #иерусалим #АльАкса #акса #мечеть #поселенцы #евреи #израильтяне #израиль палестина, Аль-Кудс, иерусалим, мечеть Аль-Акса, поселенцы, евреи, израильтяне, израиль