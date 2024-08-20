ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Еврейские поселенцы ворвались во двор Аль-Аксы и провели свои ритуалы
Группа еврейских поселенцев ворвались во двор мечети Аль-Акса, где провели свои ритуалы: чтение отрывков из Торы вслух, полный земной поклон, а также различные религиозные движения. Несмотря на статус-кво комплекса Аль-Акса евреи все чаще в сопровождении израильской полиции врываются на территорию мусульманской святыни проводят свои религиозные ритуалы. #палестина #кудс #АльКудс #иерусалим #АльАкса #акса #мечеть #поселенцы #евреи #израильтяне #израиль палестина, Аль-Кудс, иерусалим, мечеть Аль-Акса, поселенцы, евреи, израильтяне, израиль
Еврейские поселенцы ворвались во двор Аль-Аксы и провели свои ритуалы / Others
20 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us