В среду Украина нанесла один из крупнейших ударов по Москве с помощью беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, российские системы ПВО уничтожили 11 БПЛА, летевших в сторону столицы.

Некоторые из беспилотников были уничтожены над городом Подольском, сказал Собянин. Город находится примерно в 38 км к югу от центра Москвы.

«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время», - написал Собянин в на платформе Telegram в 4:43 утра по московскому времени.

По предварительной информации, как сообщил мэр столицы, в результате атак никто не пострадал.

Атака на Москву в среду, по всей видимости, более масштабная, чем последнее аналогичное нападение, совершенное в мае 2023 года. Тогда над столицей РФ, как сообщалось, было уничтожено не менее восьми беспилотников.

И Украина, и Россия редко раскрывают полный объем ущерба от своих атак, если только не повреждены жилые дома или гражданская инфраструктура, или не погибли мирные жители.

Атака на Москву в среду была частью более масштабной атаки дронов ВСУ на Россию. Министерство обороны РФ заявило, что подразделения ПВО также уничтожили 23 беспилотника над приграничной Брянской областью.

Шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской областью, граничащей с Украиной, три - над Калужской, граничащей с Московской областью на северо-востоке, и два - над Курской областью. Об этом отчитались в министерстве.

Агентство РИА «Новости» также сообщило, что два беспилотника были уничтожены над Тульской областью.

Кроме того, Василий Голубев, губернатор Ростовской области, сообщил, что местные силы ПВО уничтожили украинскую ракету. Пострадавших, по словам чиновника, нет.

Министерство обороны России не упомянуло ни Тулу, ни Ростов в своем заявлении об уничтоженном воздушном оружии.

В последние месяцы Киев активизировал свои воздушные атаки на российскую территорию, заявляя, что его цель - уничтожить инфраструктуру, имеющую ключевое значение для военных действий Москвы. В Киеве также утверждают, что эти атаки - ответ на продолжающиеся удары РФ по украинской территории.