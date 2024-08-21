Государственный министр Катара Мухаммед бин Абдулазиз бин Салех аль-Хулайфи в конце вторника провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном о последних событиях в рамках посреднических усилий по достижению прекращениия огня в секторе Газа.

Блинкен прибыл в столицу Катара Доху из Египта в рамках поездки по региону, куда также вошел визит в Израиль. Этот приезд состоялся после непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС, которые прошли в Дохе 15 и 16 августа.

Согласно заявлению МИД Катара, на встрече обсуждались «стратегические отношения между Катаром и США, пути их поддержки и укрепления, а также последние события в Газе и на оккупированных палестинских территориях».

На переговорах также обсуждались текущие совместные посреднические усилия по прекращению конфликта в Газе и сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке, а также подчеркивалась необходимость деэскалации в регионе.

Ожидается, что до конца недели в Египте пройдет новый раунд переговоров, посвященный обмену заключенными и прекращению конфликта.

Во вторник Блинкен обсудил ход переговоров по Газе с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, говорится в заявлении администрации президента Египта.

В тот же день ХАМАС отвергло недавние комментарии президента США Джо Байдена о якобы выходе группировки из соглашения о прекращении огня как «вводящие в заблуждение». Представители палестинского движения подтвердили свою приверженность усилиям по прекращению конфликта.

Позднее израильская общественная телекомпания KAN процитировала неназванные источники из израильской команды переговорщиков, которые заявили, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается сорвать переговоры и помешать достижению соглашения с ХАМАС.

В воскресенье Нетаньяху подтвердил свою приверженность сохранению военного контроля над Филадельфийским коридором на границе Газы и Египта, а лидер израильской оппозиции Яир Лапид обвинил его в подрыве переговорного процесса.

В течение нескольких месяцев США, Катар и Египет пытались достичь соглашения между Израилем и ХАМАС, чтобы обеспечить обмен заключенными и прекращение огня, а также разрешить доставку гуманитарной помощи в Газу. Но посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа Нетаньяху удовлетворить требования ХАМАС о прекращении войны.

Израиль продолжает жестокое наступление на сектор Газа с октября 2023 года.

В результате конфликта погибло более 40 170 палестинцев, в основном женщин и детей, и более 92 740 получили ранения, по данным местных органов здравоохранения.

Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов, оставив большую часть региона в руинах.

Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который приказал прекратить военные операции в южном городе Рафах, где более миллиона палестинцев нашли убежище до вторжения в этот район 6 мая.