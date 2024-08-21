Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ВСУ продвинулись на 28-35 км вглубь территории РФ, заняв 93 населенных пункта и площадь около 1263 кв. км. Об этом украинский главком сообщил во вторник в ходе съезда местных и региональных властей при президенте Украины.

Он добавил, что на севере Украины ВС РФ продолжают обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Сырский заявил, что ВСУ ведут наступательную оборону на курском направлении для создания «зоны безопасности» и прекращения обстрелов гражданских объектов в Сумской области с территории РФ.

6 августа Украина начала внезапное наступление в Курской области России, а через неделю Сырский заявил, что украинские военные захватили около 1000 кв. км и 74 населенных пункта.

Хотя наступление Киева замедлилось на второй неделе военной операции, ВСУ продолжили захватывать территории и населенные пункты.

Если верить данным Сырского, украинские завоевания за две недели боев в регионе уже превысили количество территорий, которые РФ взяла под контроль с начала года. По данным аналитика из Института изучения войны Джорджа Барроса, в 2024 году Россия захватила около 1175 кв. км. в ходе наступлений на юге, юго-востоке и востоке Украины.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.