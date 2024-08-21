Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область исключила возможность преждевременных мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России.

«До полного разгрома врага о переговорах не может быть речи», — убежден Медведев. По его мнению, ранее для РФ существовал риск попасть в «переговорный капкан», то есть угроза вовлечения России в «ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом» и навязанные Киеву, с неопределенными последствиями.

«Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена», — написал Медведев.

Ранее украинская сторона заявила, что рассматривает боевые действия в Курской области, начавшиеся 6 августа, как способ укрепления своих переговорных позиций. Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил, что украинские силы контролируют 93 населенных пункта и 1263 кв. км территории Курской области. Однако президент России Владимир Путин исключил возможность диалога.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что мирные предложения России остаются в силе, но в настоящее время Москва не готова к переговорам из-за ситуации в Курской области.

По информации американских газет The Wall Street Journal и The Washington Post, операция ВСУ в Курской области сорвала секретные переговоры с участием РФ и Украины о прекращении атак на энергообъекты в Дохе. МИД России опроверг эту информацию, заявив, что «никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего».