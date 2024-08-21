Редкие кадры с индонезийского острова Хальмахера: спасение альпинистов

На редких кадрах, снятых на индонезийском острове Хальмахера, запечатлен момент спасения группы альпинистов, которым в последний момент удалось избежать извержения вулкана Дуконо. Вулкан, известный своей активностью, внезапно начал извергаться, когда альпинисты находились на его склонах. Спасательная операция оказалась на грани риска, но благодаря оперативным действиям команды и удаче, никто не пострадал. Эти захватывающие кадры показывают всю опасность и непредсказуемость природы, а также храбрость тех, кто ежедневно сталкивается с ее силами. #trtнарусском #индонезия #хальмахера #вулкан #дуконо #спасение #альпинисты #извержение #природныекатастрофы #экстрим #приключения