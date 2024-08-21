ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Редкие кадры с индонезийского острова Хальмахера: спасение альпинистов
На редких кадрах, снятых на индонезийском острове Хальмахера, запечатлен момент спасения группы альпинистов, которым в последний момент удалось избежать извержения вулкана Дуконо. Вулкан, известный своей активностью, внезапно начал извергаться, когда альпинисты находились на его склонах. Спасательная операция оказалась на грани риска, но благодаря оперативным действиям команды и удаче, никто не пострадал. Эти захватывающие кадры показывают всю опасность и непредсказуемость природы, а также храбрость тех, кто ежедневно сталкивается с ее силами. #trtнарусском #индонезия #хальмахера #вулкан #дуконо #спасение #альпинисты #извержение #природныекатастрофы #экстрим #приключения
Редкие кадры с индонезийского острова Хальмахера: спасение альпинистов / Others
21 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us