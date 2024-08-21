Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры 21 августа по инициативе американской стороны. Как сообщил представитель МИД Турции Онджу Кечели, основными темами обсуждения стали текущее состояние переговоров о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, а также развитие ситуации в регионе.

Разговор состоялся после визита Блинкена в Катар, где обсуждалась возможность освобождения заложников. Госсекретарь США подчеркнул, что все стороны соглашения должны проявить гибкость.

Блинкен сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял американское предложение по урегулированию конфликта, и теперь ожидается ответ от ХАМАС. США, совместно с Египтом и Катаром, стремятся предотвратить эскалацию и стабилизировать ситуацию в регионе.

«Каждый день промедления увеличивает риск обострения», - заявил Блинкен, подчеркивая срочность заключения сделки.

Американское предложение включает четкие временные рамки и условия вывода израильских войск из определенных районов Газы.

Однако переговоры пока не принесли значительных результатов, что указывает на существенные разногласия между сторонами.

США также продолжают вести коммуникацию с Ираном и «Хезболлой» для предотвращения возможной эскалации конфликта.