Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф призвал израильского коллегу Биньямина Нетаньяху добиться прекращения огня в Газе. Политик указал на «настоятельную необходимость предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке» и призвал разорвать «порочный круг насилия и возмездия».

«Крайне важно, чтобы стороны достигли соглашения о немедленном прекращении огня в Газе, освобождении заложников и беспрепятственной доставке дополнительной гуманитарной помощи страдающему народу Газы», — написал Схоф в соцсетях, заверив, что его страна «поддерживает все усилия, направленные на достижение прекращения огня».

С конца января США, Катар и Египет пытаются достичь соглашения между Израилем и ХАМАС, чтобы обеспечить обмен заложниками и прекращение огня, а также разрешить ввоз гуманитарной помощи в Газу.

Однако посреднические усилия зашли в тупик из-за отказа Нетаньяху выполнить требования ХАМАС о прекращении войны. Кроме того, в июле израильский премьер ужесточил условия перемирия и теперь настаивает, что военные Израиля должны остаться в Газе и контролировать перемещение палестинцев с юга на север сектора. Кроме того, Тель-Авив настаивает, что сохранит за собой Филадельфийский коридор — узкую полосу земли, отделяющую Газу от Египта. Это единственная внешняя границы сектора. Израильские военные захватили коридор в мае, во время военной операции в Рафахе.

ХАМАС назвал новые израильские требования неприемлемыми и отказывается подписывать мирную сделку с учетом новых условий Нетаньяху. США, однако, встали на сторону Израиля. Президент Джо Байден обвинил ХАМАС в «отступлении‎»‎ от переговоров, хотя в самом движении слова американского лидера назвали «вводящими в заблуждение‎»‎ и подчеркнули, что готовы к переговорам, но только без израильских нововведений.

Нидерланды продолжают поставлять военную технику Израилю. С начала израильского вторжения в Газу в октябре 2023 года Нидерланды выдали девять разрешений на экспорт оружия в Израиль на общую сумму 12,1 млн евро.