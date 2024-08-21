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«Хезболла» выпустила более 130 ракет по Израилю
Ливанская группировка ответила на нападение Израиля на регион Бекаа, выпустив более 100 ракет по израильским военным объектам
«Хезболла» выпустила более 130 ракет по Израилю
фото АР / Photo: AP
21 августа 2024 г.

За сутки с 20 по 21 августа не менее 135 ракет были запущены с ливанской территории в направлении севера Израиля, сообщает израильский портал Ynet. По всему северу страны были активированы сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Залпы ракет привели к возникновению пожаров в некоторых районах северной израильской Галилеи. Пострадал как минимум один человек в поселении Кацрин.

«‎Хезболла»‎ подтвердила атаку, уточнив, что интенсивный ракетный обстрел стал ответом на израильский удар по долине Бекаа. Минздрав Ливана сообщил, что в результате атак израильской армии по востоку страны погибли как минимум пять человек, еще 20 получили ранения. Среди пострадавших есть как минимум восемь детей в возрасте до 10 лет и беременная женщина.

Израильские военные заявили, что ударили по военным плацдармам «‎Хезболлы». В правительстве Ливана сообщили, что атаке подверглись дома мирных жителей в поселках ‎Айта-эш-Шааб, Эд-Дахира, Эн-Накура и Хула. В Эд-Дахире в результате атак погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Ливанское движение в ответ ударило по командному центру израильской дивизии Голан на базе Нафах, а также артиллерийскому полку и танковой бригаде 210-й дивизии Голан на базе Ядрен. Оба объекта находятся на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Ливанское сопротивление подтвердило, что его первоначальные операции были направлены на поддержку стойкого палестинского народа в Газе, поддержку их сопротивления против захватчиков и в ответ на израильскую агрессию против региона Бекаа.

Ливанские СМИ отмечают, что «Хезболла» запускает ракеты, которые якобы сбивают систему наведения израильской ПВО «Железный купол». Израильская армия признала, что в результате падения ракет в израильском поселении Гадот на севере оккупированных Голан 20 августа возникли пожары, отметив, что пожарные команды работают над тушением пожаров.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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