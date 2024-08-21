За сутки с 20 по 21 августа не менее 135 ракет были запущены с ливанской территории в направлении севера Израиля, сообщает израильский портал Ynet. По всему северу страны были активированы сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Залпы ракет привели к возникновению пожаров в некоторых районах северной израильской Галилеи. Пострадал как минимум один человек в поселении Кацрин.

«‎Хезболла»‎ подтвердила атаку, уточнив, что интенсивный ракетный обстрел стал ответом на израильский удар по долине Бекаа. Минздрав Ливана сообщил, что в результате атак израильской армии по востоку страны погибли как минимум пять человек, еще 20 получили ранения. Среди пострадавших есть как минимум восемь детей в возрасте до 10 лет и беременная женщина.

Израильские военные заявили, что ударили по военным плацдармам «‎Хезболлы». В правительстве Ливана сообщили, что атаке подверглись дома мирных жителей в поселках ‎Айта-эш-Шааб, Эд-Дахира, Эн-Накура и Хула. В Эд-Дахире в результате атак погибли четыре человека, еще двое получили ранения.

Ливанское движение в ответ ударило по командному центру израильской дивизии Голан на базе Нафах, а также артиллерийскому полку и танковой бригаде 210-й дивизии Голан на базе Ядрен. Оба объекта находятся на оккупированных Израилем Голанских высотах.

Ливанское сопротивление подтвердило, что его первоначальные операции были направлены на поддержку стойкого палестинского народа в Газе, поддержку их сопротивления против захватчиков и в ответ на израильскую агрессию против региона Бекаа.

Ливанские СМИ отмечают, что «Хезболла» запускает ракеты, которые якобы сбивают систему наведения израильской ПВО «Железный купол». Израильская армия признала, что в результате падения ракет в израильском поселении Гадот на севере оккупированных Голан 20 августа возникли пожары, отметив, что пожарные команды работают над тушением пожаров.