Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в конечном итоге может ускорить поражение Украины и привести к мирным переговорам в пользу России, пишет немецкая газета Die Welt. Издание выделяет четыре причины, почему в среднесрочной перспективе атака на приграничный российский регион обернется масштабными потерями и расходами для украинских сил.
По мнению автора статьи Кристофа Штильца, Запад откажется разрешить ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории, в частности, для взятия Курской области. Готовность западных союзников Киева поставлять необходимое оружие снизится из-за опасений масштабной эскалации и втягивания Запада в войну с Россией.
Такие сигналы из Москвы уже идут. 20 августа Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила, что спецслужбы США, Великобритании и Польши участвовали в подготовке украинской операции в Курской области. СВР считает, что подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке, проходили боевую подготовку в учебных центрах в Великобритании и ФРГ, а непосредственно в операциях в российском регионе участвуют советники из стран НАТО.
Хотя ранее пресс-служба Белого дома уточняла, что США не знали заранее о готовящейся атаке Украины на Курскую область. Президент Владимир Зеленский также уточнял, что не уведомлял заранее западных партнеров об операции, поскольку они бы испугались российских «красных линий».
Кроме того, Welt пишет, что ВСУ вряд ли смогут удержать занятые территории — их площадь уже превышает 1200 кв. км. У Киева просто нет необходимой инженерной техники, чтобы выстроить линии обороны в Курской области. Украинские военные находятся под постоянным огнем российской артиллерии, беспилотников и планирующих бомб. Россия перебрасывает все больше сил в приграничный регион, потому поражение украинской группировки в Курской области — лишь вопрос времени, считает Штильц.
*В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.