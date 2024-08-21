Операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в конечном итоге может ускорить поражение Украины и привести к мирным переговорам в пользу России, пишет немецкая газета Die Welt. Издание выделяет четыре причины, почему в среднесрочной перспективе атака на приграничный российский регион обернется масштабными потерями и расходами для украинских сил.

По мнению автора статьи Кристофа Штильца, Запад откажется разрешить ВСУ использовать западное оружие для ударов по российской территории, в частности, для взятия Курской области. Готовность западных союзников Киева поставлять необходимое оружие снизится из-за опасений масштабной эскалации и втягивания Запада в войну с Россией.

Такие сигналы из Москвы уже идут. 20 августа Служба внешней разведки РФ (СВР) заявила, что спецслужбы США, Великобритании и Польши участвовали в подготовке украинской операции в Курской области. СВР считает, что подразделения ВСУ, участвовавшие в атаке, проходили боевую подготовку в учебных центрах в Великобритании и ФРГ, а непосредственно в операциях в российском регионе участвуют советники из стран НАТО.

Хотя ранее пресс-служба Белого дома уточняла, что США не знали заранее о готовящейся атаке Украины на Курскую область. Президент Владимир Зеленский также уточнял, что не уведомлял заранее западных партнеров об операции, поскольку они бы испугались российских «‎красных линий»‎.

Кроме того, Welt пишет, что ВСУ вряд ли смогут удержать занятые территории — их площадь уже превышает 1200 кв. км. У Киева просто нет необходимой инженерной техники, чтобы выстроить линии обороны в Курской области. Украинские военные находятся под постоянным огнем российской артиллерии, беспилотников и планирующих бомб. Россия перебрасывает все больше сил в приграничный регион, потому поражение украинской группировки в Курской области — лишь вопрос времени, считает Штильц.

*В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.