Кампания вице-президента США Камалы Харрис смогла собрать около $500 млн пожертвований за прошедшие четыре недели, пишет агентство Reuters.

Харрис вступила в предвыборную гонку 21 июля после того, как президент Джо Байден отказался от участия в выборах от Демократической партии. Это вызвало приток финансирования, которое иссякло после провальных дебатов Байдена с республиканцем Дональдом Трампом в конце июня.

Команда Харрис собрала $310 млн в июле, в результате чего общая сумма, собранная ею и Байденом до его отказа от участия в выборах, превысила $1 млрд. Это стало самым быстрым и масштабным сбором средств в истории США.

Кампания Трампа сообщила, что в июле она собрала $138,7 млн, а на руках у нее было $327 млн. Кампания бывшего президента отчитывалась, что обогнала Байдена во втором квартале. Однако теперь штаб Харрис опережает Трампа как минимум на $700 млн.

Энтузиазм кампании Харрис продолжился и в августе, о чем свидетельствуют пожертвования от мелких спонсоров. Тысячи людей приходят на ее митинги в колеблющихся штатах по всей стране.

Предвыборный комитет Байдена собрал $1,04 млрд в избирательном цикле 2020 года или $1,62 млрд вместе с внешними группами, по данным OpenSecrets, группы, которая отслеживает деньги в политике.

Однако Харрис фактически смогла набрать эту сумму всего за месяц.

Вице-президент 19 августа похвалила Байдена в первый вечер Национального съезда Демократической партии в Чикаго, где президент призвал избирателей поддержать Харрис и ее напарника, губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Бывший президент Барак Обама, который также выступил крупным донором кампании, также поддержал номинацию Харрис.

Партия официально выдвинула вице-президента для участия в гонке от демократов поздно вечером 20 августа.