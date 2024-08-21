Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что правительство Израиля согласилось вывести часть своих военных из сектора Газа. При этом о полном выводе войск из эксклава, как на том настаивает ХАМАС, речи не идет.

«США не приемлют никакой долгосрочной оккупации Газы Израилем. Если говорить более конкретно, соглашение очень четко определяет график и места вывода войск из Газы, и Израиль с этим согласился», — заявил Блинкен, отказавшись вдаваться в подробности.

Блинкен также подтвердил, что накануне он лично получил одобрение условий соглашения от Биньямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля.

Как пишет издание Axios, Тель-Авив хочет сохранить своих военных вдоль Филадельфийского коридора — единственной границы Газы с Египтом. Каир выступает резко против любого израильского присутствия на этой территории, отмечая, что это нарушает Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года. Кроме того, Израиль планирует сохранить военный контроль над осью Нецарим — это искусственный коридор, построенный израильскими военными, между северной и южной частями Газы. Тель-Авив тем самым хочет контролировать перемещение палестинцев внутри сектора.

ХАМАС уже дал понять, что не приемлет новые условия Израиля и отказывается подписывать соглашение о перемирии, которое закрепляет за израильтянами права на Филадельфийский коридор и ось Нецарим.

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Катар 20 августа в рамках девятого ближневосточного турне, чтобы продвинуть мирные переговоры между ХАМАС и Израилем.

Вашингтон выдвинул последнее предложение на прошлой неделе после переговоров в Дохе. Перед этими переговорами ХАМАС призвал посредников реализовать план, изложенный президентом США Джо Байденом в конце мая, вместо того чтобы проводить новые переговоры.

Палестинское движение 18 августа заявило, что нынешнее предложение США «отвечает условиям Нетаньяху», но не учитывает интересы палестинцев. Член политбюро ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что оптимизм США по поводу перспектив сделки был «иллюзией».