Израильские военные обнаружили тела шести пленных ХАМАС в городе Хан-Юнус на юге Газы. Военные считают, что все шестеро погибли там, где были найдены их тела. Сообщается также, что, вероятно, смерть пяти из них была вызвана удушением от пожара в туннеле, который в свою очередь стал следствием авиаудара. Лишь у одного из шести пленников вскрытие показало огнестрельное ранение.

Ранее ХАМАС публиковал заявление о гибели пяти пленников, отметив, что они были убиты в результате израильских ударов.

Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари заявил, что обстоятельства гибели людей все еще расследуются, и результаты будут доведены до сведения семей и общественности, как только расследование будет завершено.

С октября 2023 года правительство и армия Израиля не перестают утверждать, что лучшим методом освобождения израильтян, захваченных в плен палестинскими боевиками, является интенсивное военное давление.

Около 240 человек были захвачены в плен и вывезены из южных районов Израиля в Газу. В ноябре 100 из них были освобождены в результате обмена между ХАМАС и Израилем.

Но, несмотря на ряд громких израильских рейдов по освобождению пленных, многие из них погибли в результате израильских бомбардировок, и каждая подтвержденная смерть усиливает давление со стороны их родственников на премьер-министра Биньямина Нетаньяху и ожесточает призывы к немедленному прекращению огня.

За десять месяцев войны подтверждена гибель 56 пленников. Израиль утверждает, что большинство из них были убиты ХАМАС.

Однако многие, по-видимому, погибли в результате непрекращающейся агрессивной военной кампании Израиля в Газе, в результате которого к настоящему времени погибло более 40 тыс. палестинцев.