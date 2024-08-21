Ряд союзников Украины по НАТО не выполнили свои обещания по поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) и другого военного оборудования, пишет агентство Bloomberg.

На июльском саммите НАТО в Вашингтоне союзники обязались передать Киеву системы ПВО Patriot и не менее пяти дополнительных ракет большой дальности. Однако спустя полтора месяца после встречи партнеры до сих пор не выполнили эти обязательства, сообщили источники издания.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал союзников оказать срочную помощь Киеву на фоне неожиданного прорыва в Курской области. Президент и ранее сетовал на то, что новые поставки оружия из США слишком долго доходят до фронта. Однако на этот раз он просил Вашингтон не только ускориться с отправкой нового оружия, но и снять все ограничения на удары западным оружием по территории РФ.

«На войне нет отпусков, — заявил Зеленский в обращении к нации 18 августа. — Необходимы решения, как и своевременная логистика для объявленных пакетов помощи. Я особенно обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании и Франции».

Обязательство стран НАТО предоставить Киеву системы ПВО для отражения российских атак стало центральным элементом обсуждения на саммите альянса в Вашингтоне. Президент Джо Байден назвал это — наряду с десятками систем меньшей дальности — «историческим пожертвованием».

США, Германия и Румыния пообещали отправить три системы Patriot. Италия обязалась отправить систему ПВО SAMP-T. Однако пока ни одной из этих поставок не произошло, отмечает Bloomberg.

Зеленский 20 августа подтвердил, что Киев обсуждал поставки систем ПВО со своими партнерами на Западе. «Мы готовим подкрепление», — сказал он в своем регулярном обращении к нации, не вдаваясь в подробности.

При этом издание отмечает, что многие обязательства НАТО вряд ли будут выполнены к осени из-за медлительности бюрократической машины министерств обороны Запада.

*В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.