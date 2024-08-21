Верховная Рада Украины поддержала законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

В пользу ратификации проголосовал 281 депутат украинского парламента.

В четверг, 15 августа, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

«Перед голосованием депутаты получили письма поддержки от Генерального штаба и Буданова», - написал Железняк, который первым объявил о результатах голосования в Раде.

Ратификация Римского статута будет означать полное присоединение Украины к МУС. Это является одним из требований для вступления Украины в ЕС. Кроме того, обязательство по ратификации входит в двусторонние соглашения о безопасности с Германией и Нидерландами.