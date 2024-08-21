Израильский авиаудар по рынку в Газе унес жизни по меньшей мере девяти человек, включая детей

По меньшей мере девять палестинцев погибли, в том числе двое детей и женщина, и несколько человек получили ранения в результате израильского авиаудара по рынку в Дейр эль-Балахе в центральной части Газы. #trtнарусском #палестина #газа #авиаудар #обстрелы #обстріли #війна #ізраіль #израиль #взрыв #палестинцы #переселенцы #новости #трт #новостимира #shorts