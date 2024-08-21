Мария Браньяс, которая до своей кончины была рекордсменкой среди живущих долгожителей, умерла в понедельник в возрасте 117 лет.

Браньяс родилась 4 марта 1907 года в Сан-Франциско (США), а в 1915 году, будучи маленьким ребенком, переехала в Испанию. По данным испанских СМИ, она носила титул самого пожилого человека в мире с 17 января 2023 года, после того как в возрасте 118 лет умерла француженка Люсиль Рандон.

Исследовательская группа по геронтологии (GRG), которая следит за списком старейших людей Книги рекордов Гиннесса, подтвердила, что возраст и статус Браньяс обоснованы. По данным GRG, в июле она стала 8-м самым долгоживущим человеком в истории.

В жизни Браньяс произошло множество исторических событий, в том числе она пережила пандемию COVID-19. В возрасте 113 лет она заразилась и выздоровела от вируса в апреле 2020 года, став на тот момент старейшей из известных людей, переживших это заболевание.

До всемирного признания Браньяс была признана старейшим жителем Испании с 22 декабря 2019 года.

116-летняя японка Томико Итука, родившаяся 23 мая 1908 года была названа в среду преемницей Браньяс в качестве самого пожилого из живущих людей.

В свои 70 лет Итука часто занималась альпинизмом и дважды поднималась на японскую гору Онтакэ высотой 3 067 м, удивив своего проводника тем, что взобралась на гору в кроссовках вместо туристических ботинок, отмечает исследовательская группа.