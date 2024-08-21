ТУРЦИЯ
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Турция арестовала лидера PKK/KCK в Финляндии
Спецслужбы Турции задержали Мехназ Омари, ключевую фигуру террористической организации PKK/KCK, координировавшую ее деятельность в Финляндии
Турция арестовала лидера PKK/KCK в Финляндии
Фото: TRT Haber / Others
21 августа 2024 г.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) совместно с Управлением безопасности провинции Стамбул провела успешную операцию по задержанию Мехназ Омари, известной под кодовым именем «Назе Ад». Омари, имеющая иранское происхождение, считалась ответственной за деятельность PKK/KCK в Финляндии.

По данным турецких спецслужб, Омари играла ключевую роль в координации действий между кадрами PKK/KCK в Финляндии и высшим руководством организации. Она также отвечала за вербовку новых членов, финансирование и организацию акций в Финляндии.

Задержание Омари произошло в Стамбуле после длительного наблюдения со стороны MİT. В результате операции она была арестована и заключена под стражу. Турецкие власти сообщают, что арест Омари позволил получить значительный объем информации о структуре PKK/KCK в Финляндии.

Эта операция является частью продолжающихся усилий Турции по борьбе с европейскими ячейками террористических организаций PKK/KCK.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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