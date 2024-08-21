ПОЛИТИКА
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Драка с полицией возле консульства Израиля в США
Полиция и протестующие устроили драку у израильского консульства в Чикаго в то время, как делегаты Демократического национального съезда выдвинули вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на пост президента США. #trtнарусском #чикаго #сша #палестина #газа #израиль #консульство #полиция #протестующие #новости
Драка с полицией возле консульства Израиля в США / Others
21 августа 2024 г.
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