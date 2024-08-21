В среду днем российские пользователи начали сообщать о массовых сбоях в работе популярного в России мессенджера Telegram.

Вслед за жалобами на неработающий Telegram стали поступать сообщения о прекращении работы других иностранных сервисов, таких как WhatsApp, Wikipedia, Skype, Twitch, Steam, Discord, а также других приложений и даже игр.

Сообщается, что у большинства пользователей доступ к перечисленным сервисам и сайтам функционирует только с использованием сервисов VPN.

Ранее российские СМИ сообщили, что ночью с 18 на 19 августа в Москве и Санкт-Петербурге мессенджер Telegram прекратил свою работу без VPN. Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев предположил тогда, что сбой может быть тестированием пробной блокировки мессенджера.

Позднее в среду Роскомнадзор (РКН) выпустил заявление о причине массового сбоя мессенджеров. Согласно РКН, ситуация была вызвана DDOS-атакой на операторов сотовой связи.

Пользователи Telegram стали сообщать о постепенном восстановлении работы платформы.

Ранее телеграм-канал Baza писал, что президент РФ Владимир Путин отказался от встречи с руководителем мессенджера Павлом Дуровым в Азербайджане, когда оба одновременно были в Баку.

Baza утверждает, что накануне бакинского визита Путина чиновники предложили президенту РФ организовать встречу с Дуровым, однако российский президент отверг эту идею. Авторы канала отмечают, что не располагают сведениями ни о причине отказа, ни о предмете предполагаемой встречи.