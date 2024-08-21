Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выступил с жестким предупреждением в адрес Северной Кореи во время визита в Командование наземных операций в Йонгине.

«Мы должны ясно дать понять северокорейскому режиму, который лелеет мечты о насильственном объединении и постоянно заглядывается на Республику Корея, что любое вторжение приведет к концу его режима», — заявил политик.

Это заявление прозвучало в контексте начавшихся 11-дневных совместных военных учений США и Южной Кореи под названием «Щит свободы Ульчи». Учения проходят на фоне обострения напряженности между двумя корейскими государствами.

Президент Юн подчеркнул важность этих учений для оценки военной готовности и укрепления оборонительной позиции союзников в ответ на действия Северной Кореи.

Стоит отметить, что это не первое подобное предупреждение со стороны Юн Сок Ёля. В сентябре 2023 года он также заявлял, что с северокорейским режимом «будет покончено», если применит ядерное оружие.