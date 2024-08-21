Впервые власти Азербайджана заявили о желании вступить в БРИКС в начале июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Свои намерения в Баку подтвердили накануне официального визита в страну президента РФ Владимира Путина.

«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе», — сказал 18 августа посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

Изначально в БРИКС входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. Однако в последние годы все больше стран заявляют о желании присоединиться к межгосударственной платформе. Только в этом году в организацию официально вступили 5 стран: Египет, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. В конце июля заявку также подала Малайзия.

Резкое увеличение количества участников привело к тому, что страны БРИКС «решили взять паузу» в вопросе принятия стран в объединение, отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, это связано с тем, что союзу необходимо «переварить вновь прибывших» и увеличение состава в два раза.

Тем не менее в отношении Баку «пауза» может и не понадобиться, поскольку государство уже успешно взаимодействует со многими странами объединения. От присоединения Азербайджана к союзу выиграют все участники БРИКС, подчеркивает в разговоре с TRT на русском азербайджанский политолог Ильгар Велизаде:

— В последние годы западные государства все чаще прибегают к санкциям в качестве метода давления на отдельные страны. Подобные политически мотивированные ограничения приводят к снижению экономической активности в некоторых регионах.

К большому сожалению, в последние годы мы наблюдаем, что различные политические круги стараются оказывать на Азербайджан такого же рода давление. Доходит до угроз ввести санкции против Баку.

В этих условиях многие государства понимают, что зависимость от стран Запада стоит дорого. И все чаще звучат мнения о необходимости кооперироваться для выстраивания альтернативной системы экономических отношений.

БРИКС имеет тенденцию к расширению своего состава. Сегодня объединение представляет собой большую часть мировой экономики. У Баку есть желание не просто быть сторонним наблюдателям, а принимать непосредственное участие в развитии этой огромной системы.

— Какую выгоду могут получить страны БРИКС от участия Азербайджана?

— Недавно состоялся визит президента России в Баку, и российская сторона с воодушевлением восприняла предложение Азербайджана. В данном случае есть практический интерес. Он заключается в том, чтобы страна более активно участвовала в этой альтернативной системе экономических отношений. Взаимодействие с Азербайджаном может стать еще более тесным.

Хотели бы видеть Азербайджан в БРИКС и власти Ирана. Потому что таким образом платформа смыкается в единое географическое пространство: Россия, Азербайджан, Иран.

Есть заинтересованность и со стороны Китая. В прошлом месяце Баку и Пекин подписали соглашение о стратегическом партнерстве, что переводит отношения между странами на более высокий уровень.

Что касается других государств, то здесь у каждого свое мнение. Но число сторонников присоединения Баку явно больше, чем число вероятных противников. Возможно, Индия может зарезервировать какое-то особое мнение по этому вопросу. Но большинство участников не будут против видеть Азербайджан в этой структуре.