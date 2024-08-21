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Украина уничтожила строящуюся понтонную переправу в Курской области
В сети появились видеокадры уничтожения понтонной переправы через реку Сейм, которую российские военные строили после уничтожения мостов в Курской области. Ситуация для ВСУ там складывается относительно успешно. Чего не скажешь о самой Украине, где Россия продолжает брать под свой контроль все новые населенный пункты. #trtнарусском #курскаяобласть #россия #украина #курск #граница #всу #новости #трт #новостимира
Украина уничтожила строящуюся понтонную переправу в Курской области / Others
21 августа 2024 г.
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