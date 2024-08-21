Полная заморозка

Власти Германии решили ограничить военную помощь Украине, так как сейчас на эти цели в бюджете нет новых денежных средств. Об этом пишут ведущие немецкие СМИ.

Со ссылкой на источники в правительственных кругах они сообщают, что ограничить поддержку Украины решили в Ведомстве федерального канцлера. В частности, Министерству обороны запретили направлять запросы в Минфин, который возглавляет лидер СвДП Кристиан Линднер, о финансировании проектов, связанных с военной помощью Киеву.

Министр уже сообщил, что Киеву нужно больше полагаться на помощь из «других европейских источников» и «средства от замороженных российских активов».

Считается, что решение о моратории было достигнуто по договоренности с ведомством Кристиана Линднера. Немецкие власти отказываются как-либо комментировать эту тему.

Теперь из-за введенного моратория более 30 проектов не могут быть реализованы. Речь, в частности, идет о тех, что связаны с выделением военной помощи Киеву на сумму свыше €3 млрд.

Навредит Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в конце мая запросил дополнительные €3,87 млрд для Украины, €1,3 млрд планировалось выделить на запасные части, около €500 млн на бронемашины и дроны, еще €600 млн на артиллерийские снаряды.

Как пишут немецкие СМИ, решение Берлина о моратории на предоставление новой финансовой помощи Киеву «нанесет долгосрочный ущерб Украине».

В Минобороне уверены, что это «поставит под угрозу непрерывные поставки систем вооружения Украине» и в целом «может изменить правила игры».

Ведь большая часть материалов и техники на сумму €3,87 млрд, которую Минобороны запросило для помощи Киеву, уже распродана.

Непоследовательность Шольца

Оппоненты немецкого канцлера Олафа Шольца обвиняют его в двуличии — на различных международных форумах он твердит о безоговорочной поддержке Киева, а сам тем временем собирается сократить военную помощь Украине.

Первый сигнал о том, что помощь Берлина не бесконечна, поступил еще в середине июля, когда правительство согласовывало проект бюджета. После этого немецкие СМИ сообщили, что Германия уже фактически ввела мораторий на поставку новой военной помощи Украине, а также решила полностью прекратить ее в будущем.

Например, в июле немецкая компания Diehl Defence предложила поставить Украине систему ПВО IRIS-T. Министр обороны ФРГ Борис Писториус активно это поддерживал. Однако канцлер Шольц заявил, что не даст на это денег.

Также глава Минобороны направил немецкому правительству запрос о дополнительных военных поставках Киеву на сумму свыше €3 млрд. В ведомстве 5 августа ответили, что дополнительные средства не выделят, поскольку необходимо сокращать федеральные расходы.

Помощь со стороны Германии и США

Германия — второй после США крупнейший военный спонсор Украины. Как подсчитали в Кильском институте мировой экономики, ФРГ уже предоставила Киеву вооружений на сумму свыше €10 млрд.

Берлин, в частности, передал три зенитных ракетных комплекса Patriot, это больше, чем другие страны. В самой стране количество эти ракетных систем сократилось до девяти.

На военную помощь Украине в бюджетном плане на 2025 год заложено €4 млрд, что в два раза ниже, чем в 2024-м. Таким образом, сокращая военную помощь Киеву, власти ФРГ хотят закрыть брешь в собственном бюджете.

При этом сообщается, что на обещанные Украине программы помощи это решение немецкого правительства не распространяется. Однако никаких новых обязательств перед Киевом Германия брать на себя не собирается.

Еще в 2023 году Конституционный суд Германии пришел к выводу, что планируемые бюджетные расходы правительства Олафа Шольца значительно выше пределов, установленных немецким законодательством.

Так что суд запретил использовать для поддержки промышленности и зеленых инициатив те нераспределенные средств, предназначенные на восстановление после пандемии. Это больно ударило по немецким властям, вынудив их перейти на режим экономии.

Разногласия внутри правящей коалиции

То, что власти решили начать экономить с помощи Киеву, вызвало очередные большие трения внутри «светофорной» коалиции, состоящей из Социал-демократической партии, «Зеленых» и Свободной демократической партии.

У партнеров в трехпартийном правительстве и так хватает разногласий, а тут Минобороны, которое возглавляет Борис Писториус от СДПГ и МИД, во главе которого стоит Анналена Бербок от «Зеленых», выступают против замораживания средств для Украины.

Политические оппоненты Шольца считают, что его решение ограничить помощь Украины является политическим трюком. Осенью в трех восточных федеральных землях пройдут выборы, а учитывая, что восточные немцы выступают за скорейшее прекращение войны, канцлер решил таким образом заработать политические очки для себя и своей партии.

Пока немецкие власти официально не подтверждают информацию о введенном моратории на поставку Киеву военной помощи. При этом в украинском МИД эту информацию опровергли, заявив, что «сообщения о якобы прекращении поставок военной помощи Украине со стороны Германии не соответствуют действительности».

Германия послала сигнал Украине

Научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов в разговоре с TRR на русском пояснил, что лишь недавно «светофорной» коалиции удалось договориться о проекте бюджета на следующий год.

«Расходную часть бюджета пытались сократить, бюджет сверстали с долгом в 12 млрд евро. Во время обсуждения тема расходов по экономической и военной помощи Киеву обсуждалась активнее всего, — сообщил германист.

По его словам, даже несмотря на введенный мораторий, Германия остается крупным поставщиком военной техники и финансовым донором Украины.

Политолог считает, что ФРГ воспользовалась возможностью показать украинским властям, что немецкая помощь небезгранична.

«Этот сигнал был послан практически одновременно с вторжением ВСУ на территорию Курской области, которое, очевидно, не было согласовано с западными партнерами», — подытожил специалист.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с TRT на русском пояснила, что в ФРГ, которая попала в затяжную рецессию, происходит спад производства.

«С учетом нарастания дефицита бюджета деньги зарабатываться не будут, долгосрочный прогноз тоже неутешителен. Необходимо пересмотреть стратегию расходов, все социальные программы будут урезаны, в том числе программы, связанные с поддержкой Украины», — резюмировала аналитик.