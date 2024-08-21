ПОЛИТИКА
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Президент Чехии призвал Украину к компромиссу
Петр Павел предлагает временное решение по захваченным территориям для прекращения войны и выступает за принятие Украины в НАТО
Президент Чехии призвал Украину к компромиссу
Фото: Reuters / Others
21 августа 2024 г.

Президент Чехии Петр Павел в подкасте PoliTalk высказался о возможности временного «компромисса» по захваченным Россией украинским территориям для прекращения войны. Он подчеркнул необходимость принятия Украины в НАТО в случае такого сценария.

Павел отметил, что полное восстановление контроля Украины над всей территорией маловероятно.

«Если такой мир представить в категории 100 процентов или ничего, то он означал бы восстановление полного контроля Украины над своей территорией, включая Крым. Но это, как мы все, наверное, чувствуем, является скорее иллюзией», — заявил Павел.

Президент Чехии предложил рассмотреть возможность временного решения. «Если ценой за прекращение конфликта будет какое-то временное решение, которое является компромиссом, то я думаю, что это хорошая идея пойти по этому пути», — считает чешский политик.

Ранее Павел подчеркнул необходимость принятия Украины в ЕС и НАТО в случае временного «компромисса», даже если Украина не будет контролировать всю свою территорию. Он напомнил пример Германии, принятой в НАТО в 1955 году, когда часть ее территории была оккупирована СССР.

Президент Чехии также назвал трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» законной целью для атаки в российско-украинской войне, хотя отметил отсутствие доказательств причастности Украины к их подрыву.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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