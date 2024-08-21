Пентагон обсуждает долгосрочные цели Украины в Курской области РФ, заявил представитель военного ведомства США Патрик Райдер. По его оценке, украинские силы продемонстрировали «креативность и мастерство на поле боя» во время операции в приграничной российской области.

Райдер отметил: президент Владимир Зеленский уведомил Вашингтон, что операция в Курской области проводилась для создания буферной зоны. Это своего рода ответ Киева на заявление президента РФ Владимира Путина, который в мае анонсировал создание «санитарной зоны» в Харьковской области.

«Мы продолжаем обсуждать с украинцами их цели. Поэтому мы ведем эти разговоры, чтобы узнать больше об их [украинских] целях», — уточнил Райдер.

Он заверил, что США по-прежнему сосредоточены на обеспечении обороноспособности Украины и будут продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Это заявление появилось на фоне опасений, что западные союзники Киева откажутся или существенно сократят поставки оружия из опасений эскалации с Россией. Операция в Курской области серьезно повышает риски как для Украины, так и для западных союзников, поскольку увеличивается угроза прямого вооруженного конфликта НАТО и России, пишет газета Die Welt.

Однако Райдер уточнил, что США не намерены сокращать поставки вооружений. По его словам, политика в отношении использования западного оружия по территории России не изменилась. Вашингтон снял запрет на удары своим оружием по РФ еще в мае. Однако, как выяснила газета Washington Post (WP), в июне США запретили Украине бить по объектам дальше 100 км вглубь российской территории. Запрет не позволяет Киеву атаковать ключевые российские аэродромы, отмечает издание.

Представитель Пентагона Пэт Райдер также подтвердил, что Москва перебросила «небольшое количество сил в Курск, Курскую область, для реагирования». Однако он не смог оценить конкретное число военных, которые РФ передислоцировала в регион.