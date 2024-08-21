Владимир Путин поцеловал Коран в мечети Грозного

Момент, как Владимир Путин целует Коран во время посещения новой мечети имени Пророка Исы в Грозном. Эту священную для мусульман книгу, инкрустированную драгоценными камнями, президент России сам подарил мечети. 20 августа Путин находился с рабочим визитом в Чеченской Республике. #trtнарусском #путин #коран #россия #грозный #чечня #новости #трт #новостимира