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Владимир Путин поцеловал Коран в мечети Грозного
Момент, как Владимир Путин целует Коран во время посещения новой мечети имени Пророка Исы в Грозном. Эту священную для мусульман книгу, инкрустированную драгоценными камнями, президент России сам подарил мечети. 20 августа Путин находился с рабочим визитом в Чеченской Республике. #trtнарусском #путин #коран #россия #грозный #чечня #новости #трт #новостимира
Владимир Путин поцеловал Коран в мечети Грозного / Others
21 августа 2024 г.
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