ПОЛИТИКА
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TRT World проник в ряды «израильского ДАЕШ» и заснял жестокость незаконных поселенцев
Фильм «Священная оккупация», который раскрывает сотрудничество между сионистским государством и еврейскими поселенцами с целью разжигания массовых убийств, будет представлен на премьере 24 августа. #trtнарусском #израиль #иудеи #евреи #палестинцы #палестина #ненависть #священнаявойна
TRT World проник в ряды «израильского ДАЕШ» и заснял жестокость незаконных поселенцев на оккупированном Западном берегу / Others
21 августа 2024 г.
Истории
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