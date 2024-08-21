21 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эксклюзивное интервью с независимым кандидатом в президенты США Корнелом Уэстом
Независимый кандидат в президенты США Корнел Уэст рассказал в эксклюзивном интервью TRT World про «преступность, лицемерие и лживость правительства США». #trtнарусском #Чикаго #США #Палестина #Газа #Израиль #КорнелУэст #кандидатвпрезиденты #протестующие #новости #трт #новостимира Палестина, Газа, Израиль, Чикаго, США, независимый кандидат в президенты США, Израиля, интервью, протестующие, Корнел Уэст, выборы в США
Эксклюзивное интервью с независимым кандидатом в президенты США Корнелом Уэстом / Others
Истории