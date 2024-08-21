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Палестинцы попрощались с родственниками, погибшими в результате удара по рынку
Родственники погибших от израильской атаки по рынку в Дейр эль-Балахе попрощались с жертвами удара. Дочь одной из погибшей, отчаянно кричала и едва не упала от бессилия на землю во время похорон матери. Израиль пренебрегает резолюцией ООН о прекращении огня в Газе. За более 10 месяцев израильского наступления, огромные территории Газы лежат в руинах из-за парализующей блокады продовольствия, чистой воды и лекарств. #trtнарусском #Палестина #Газа #Израиль #ДейрэльБалах #похороны #погибшие #удар #атака #родственники #разрушения
Палестинцы попрощались с родственниками, погибшими в результате удара по рынку / Others
21 августа 2024 г.
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